28 октября в Курске пройдут учения

Учения пройдут на Дзержинского Фото: Светлана ВОЛКОВА

28 октября с 15:00 до 17:00 на объекте Курский ЦНТИ – филиал «РЭА» Минэнерго России по адресу: улица Дзержинского, 50 пройдут пожарно-тактические учения. Днем по центральным дорогам города будет двигаться пожарно-спасательная техника с включенными звуковыми сигналами и проблесковыми маячками.

Сотрудники ГУ МЧС России по Курской области просят жителей и гостей региона соблюдать спокойствие и не паниковать, участников дорожного движения — соблюдать правила и уступать дорогу спецтранспорту.