В Курской области из-за ковид приостановили профосмотры

В регионе усилены ограничительные меры Фото: Светлана ВОЛКОВА

- Для обеспечения эпидемиологической безопасности, снижения количества посещающих лечебные учреждения, минимизации пересечения потоков пациентов с разной степенью эпидемиологической опасности в Курской области приостановлены профилактические осмотры детей и взрослых, - сообщили в администрации региона..

Приоритет будет отдаваться оказанию медицинской помощи на дому пациентам с симптомами респираторных заболеваний и людям, прибывшим из-за рубежа. Врачи также продолжат консультировать больных дистанционно, с помощью телемедицинских технологий.

Как сообщала ранее КП, в больницах региона с 25 октября действует дистанционная выписка рецептов пациентам, которые получают льготные лекарства.

Листки нетрудоспособности и направления на медико-социальную экспертизу теперь будут выдаваться в электронном виде, что тоже не требует посещения медицинской организации.

На сайтах медицинских организаций разместят контакты для обращения при возникновении вопросов о дистанционном обслуживании.