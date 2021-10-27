Курянин ножом ранил двоих знакомых

Подозреваемый задержан Фото: Из архива КП.

Сеймским межрайонным следственным отделом следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Курской области возбуждено уголовное дело против 28-летнего мужчины. Его подозревают в покушении на убийство двух и более лиц.

По версии следствия вечером 23 октября в квартире по улице Гагарина Курска между пьяным подозреваемым и его знакомыми 29 и 26 лет мужчинами произошла ссора.

Мужчина с кухонным ножом набросился на своих знакомых и поочередно ранил их в грудь.

Сейчас он задержан. Расследование уголовного дела продолжается.