В суд передано дело против проректора курского вуза

В общей сложности обвиняемая получила 415 тысяч рублей Фото: Из архива КП.

В Курске передано в суд уголовное дело против проректора одного из вузов. Женщину обвиняют в мошенничестве с использованием служебного положения.

- Следствием установлено, что в период с 2018 по 2019 год обвиняемая, находясь в здании этого вуза по адресу. Курск, улица Карла Маркса, используя свое служебное положение, изготавливала служебные записки, на основании которых издавались приказы о премировании сотрудников, которые потом возвращали часть денег обвиняемой, - рассказали в СК. - В общей сложности так проректор получила 415 тысяч рублей.

Теперь суд вынесет приговор.