В стационарах с COVID-19 и пневмониями находятся 2 085 курян

В регионе сохраняется режим повышенной готовности Фото: Светлана ВОЛКОВА

В больницах и стационарах с COVID-19 и пневмониями находятся 2 085 человек, на ИВЛ – 170 (12 – инвазивная, 158 – неинвазивная)

По данным оперштаба на 27 октября с начала пандемии в Курской области всего зарегистрировано 64 818 подтвержденных случаев заболевания коронавирусом. В том числе 325 - за последние сутки.

С начала пандемии от ковид в регионе скончались 1 597 человек. В том числе за последние сутки - шесть - мужчины - 61, 66, 72, 79, 84 лет и женщины - 65, 66 лет.

Причина смерти – тяжелая вирусная пневмония, вызванная COVID-19.