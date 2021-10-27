В Курской области экс-начальника МО МВД России «Железногорский» обвиняют в "крышевании" игорного бизнеса

Полицейский получил более 700 тысяч рублей, сказали в СК Фото: Из архива КП.

СК завершил расследование уголовного дела против бывшего начальника полиции МО МВД России «Железногорский». Его обвиняют в получении должностным лицом взятки за общее покровительство и попустительство по службе, за незаконное бездействие в пользу взяткодателя в крупном размере.

По версии следствия с ноября 2018 года по декабрь 2019 года полицейский систематически получал взятки от организатора незаконных азартных игр в Железногорске. Деньги полагались за то, чтобы не привлекать к уголовной ответственности.

В общей сложности полицейский получил 715 тысяч рублей, рассказали в СК.

Обвиняемый задержан сотрудниками ОРЧ СБ УМВД России по Курской области и УФСБ России по Курской области. После задержания он был уволен из МВД.

Дело направлено в суд.

для рассмотрения по существу.