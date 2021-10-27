Суд отказался восстановить в должности главврача курской облбольницы

Приговор вступил в силу Фото: Светлана ВОЛКОВА

Суд отказал в иске о восстановлении на работе бывшего главного врача больницы, ссылавшегося на немотивированность его увольнения, дискриминацию и злоупотребление правом

26 октября в Курском областном суде в апелляционном порядке было рассмотрено гражданское дело по иску Владимира Луценко к комитету здравоохранения Курской области о признании приказа председателя комитета от 8 июня 2021 года о увольнении Луценко с должности главного врача Курской областной клинической больницы незаконным, сообщили в пресс-службе облсуда.

- Трудовой договор с ним был заключен 31 июля 2020 года на срок по 30 июля 2025 года. Истец ссылался на то, что уволен при отсутствии оснований и мотивов, работодатель в отношении него допустил дискриминацию и злоупотребление правом, кроме того, была нарушена процедура увольнения, - рассказал источник.

Решением Ленинского районного суда Курска от 23 июля 2021 года в удовлетворении иска было отказано. Суд первой инстанции в том числе указал, что п.2 ст. 278 ТК РФ, со ссылкой на который и был уволен Луценко, допускает возможность прекращения трудового договора с руководителем организации по решению собственника имущества организации, уполномоченного лица без указания мотивов.

Апелляция решение Ленинского районного суда Курска оставила без изменения.

Решение вступило в законную силу.