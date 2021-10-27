Лучшие ученики курских школ получат стипендии

Размер стипендии - одна тысяча рублей Фото: Светлана ВОЛКОВА

Стипендию главы города в одну тысячу рублей будут получать в Курске 75 победителей олимпиад по общеобразовательным предметам, пять учащихся, которые добились высоких результатов в научно-исследовательской деятельности и 15 учащихся, которые проявили особые успехи в творческой деятельности и стали победителями городских смотров и конкурсов.

22 выпускника 2021 года, ставшие победителями II этапа Всероссийской олимпиады школьников по общеобразовательным предметам, получат единовременное пособие в размере 1000 рублей, сообщил ив мэрии.

Лидером по числу стипендиатов является лицей № 6, далее – лицей № 21, школы №№ 7, 45, гимназия № 4, гимназия № 44, школа № 12.