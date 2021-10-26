Курск
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Курск
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Курск
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Происшествия26 октября 2021 20:07

Под Курском спасатели помогли 85-летней женщине

В службу позвонили родные курянки
Ольга ДАНИЛОВА
КомментироватьОставить комментарий(0)
Звонок в МЧС поступил вечером 25 октября

Звонок в МЧС поступил вечером 25 октября

Фото: Светлана ВОЛКОВА

Огнеборцы пожарной части Фатежского района оказали помощь 85-летней женщине. Сообщение с просьбой о помощи поступило в службу спасения от родственников 25 октября в 21:08.

Они не могли дозвониться до пожилой курянки. Огнеборцы местной ПЧ выехали по указанному адресу, вскрыли двери. Как оказалось, женщина лежала в коридоре, ей внезапно стало плохо. Пожарные помогли перенести ее в комнату, где прибывшие медики оказали необходимую помощь.

Стоит отметить, что подобные сообщения с просьбами о помощи поступают в службу спасения регулярно. Ни одна просьба не остается без ответа. Телефоны спасения «101» и «112».