В Курске СК расследует уголовное дело о подделке ковид-сертификатов

Курян призывают вакцинироваться от ковид Фото: Светлана ВОЛКОВА

Как сообщала ранее КП, следователи областного следственного комитета расследуют уголовное дело о подделке официальных документов. В ходе следствия установлено, что медики одной из городских поликлиник за деньги вносили ложные сведения в информационную систему о вакцинации от COVID-19. После этого выдавали сертификаты о якобы сделанных прививках.

По информации УМВД России по Курской области, подделка любых официальных документов, в том числе каких-либо сертификатов, регулируются ст. 327 УК РФ. За это преступление предусмотрено наказание вплоть до лишения свободы сроком до двух лет.

Покупка и использование заведомо поддельного официального документа наказываются ограничением свободы на срок до года либо принудительными работами на срок до года, либо лишением свободы на срок до года.

Внимание! Лечение от коронавируса вакцинированного и невакцинированного заболевшего отличается, поэтому о поддельном сертификате все равно в случае заболевания придется сообщить медикам.

О фактах подделки, продажи и использования документов о вакцинации на условиях конфиденциальности можно сообщить по телефону 02, с мобильного – 102, а также в любой отдел полиции.