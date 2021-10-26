За сутки прививки от ковид делают более шести тысяч курян

В пунктах вакцинации образовались очереди Фото: Светлана ВОЛКОВА

Темпы вакцинации от COVID-19 в Курской области возросли. По последним данным областного комитета здравоохранения, в среднем в сутки прививается более шести тысяч человек. Максимальный показатель за все время кампании зафиксирован в минувшую пятницу: тогда прививку первым либо вторым компонентом поставили свыше девяти тысяч человек.

По последним данным, первым компонентом вакцины в регионе привито 457 917 человек; это составляет 64,3% от запланированного к вакцинации в Курской области количества. Два компонента прививки получили 418 896 курян.

В трех торговых центрах в городе Курске («МегаГРИНН», Central Park и «Европа» на проспекте Хрущева) доступна вакцинация от коронавируса без предварительной записи. В «МегаГРИННе» пункт работает ежедневно с 10:00 до 20:00, в Central Park – с 11:00 до 19:00, в «Европе» – с 14:00 до 20:00 с понедельника по пятницу