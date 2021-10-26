Курские вузы перешли на дистанционное обучение

Когда студенты вернутся в аудитории, пока не сообщается Фото: Светлана ВОЛКОВА

В соответствии с приказом Минобрнауки России в период нерабочих дней руководители вузов вправе организовать обучение в дистанционном формате. Также может быть выбрана форма самостоятельной работы обучающихся, в этом случае следует обеспечить текущий контроль за освоением программы, сообщили в администрации региона.

В Курской области ЮЗГУ и сельхозакадемия определили, что обучение будет проходить в дистанционном формате и с применением информационных и электронных технологий.

Медуниверситет установил дни самостоятельной работы на образовательном портале электронной информационной образовательной среды КГМУ с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий.

В КГУ на этой неделе установлено дистанционное обучение, с 30 октября возможно введение формы самостоятельной работы студентов