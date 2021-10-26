В Курске приостановили действие льготных проездных

Ограничения не коснутся медицинских работников Фото: Светлана ВОЛКОВА

В связи с введением дополнительных ограничений из-за COVID-19 по 7 ноября в Курской области временно приостановлено действие льготных социальных проездных. Ограничения не коснутся медицинских работников. Право на льготный проезд остается также для волонтеров акции «МыВместе».

- Ограничения введены прежде всего для того, чтобы снизить распространение коронавирусной инфекции. Они охватывают все виды муниципального и межмуниципального общественного транспорта, включая автобусы, троллейбусы и трамваи, - пояснили в администрации региона.

Сроки действия за неиспользованный период оплаченных льготных проездных билетов будут продлены. Перенести средства на следующий период можно будет при наличии чека за оплату проездного. Для этого по истечении нерабочих дней необходимо обратиться в Информационный Центр «Регион-Курск» по адресу: ул. Горького, 65а.