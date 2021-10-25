В Курске отмечают День памяти Героя Советского Союза Булатова

Свой фронтовой путь Булатов начал в 1943 году Фото: Светлана ВОЛКОВА

25 октября — День памяти Героя Советского Союза, Почетного гражданина Курска и Курской области Михаила Алексеевича Булатова.

Его фронтовой путь начался в 1943 году и был отмечен высокими наградами. Он служил в сапёрном подразделении 235-й стрелковой дивизии. За участие в Курской битве в 1943 году был награжден орденом Красной Звезды. За Белорусскую операцию, проведение разведки боем под Витебском в июне 1944 года удостоен ордена Славы 3-й степени, а чуть позже - ордена Славы 2-й степени. За сопровождение танков при форсировании реки Лиелупе в Латвии в октябре 1944 года награждён вторым орденом Красной Звезды.

Свой главный подвиг он совершил будучи 20-летним воином в Восточной Пруссии: под шквальным огнем во время боевой разведки обезвредил 24 управляемых немецких фугаса. Он спас сотни человеческих жизней и за этот героический поступок был удостоен звания Героя Советского Союза.