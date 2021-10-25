По факту гибели 19-летней курянки и ее ребенка завели уголовное дело

СК расследует обстоятельства дела Фото: предоставлено пресс-службой

СК завел уголовное дело по ч. 3 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающим требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц).

По версии следствия должностные лица коммунальной и газовой служб выполняли работы и оказывали услуги по техническому обслуживанию внутридомового газового оборудования дома, в котором проживали 19-летняя девушка и ее двухмесячный ребенок.

- Обслуживание оборудования не отвечало требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, следствием чего стала нестабильность и отсутствие тяги в дымоходе в квартире потерпевших. Это повлекло по неосторожности смерть молодой курянки и ее ребенка, - пояснили в СК.

Расследование уголовного дела продолжается.