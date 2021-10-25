В Курске нашли пропавшую 14-летнюю девушку

Местонахождение школьницы установлено Фото: предоставлено пресс-службой

25 октября поступило сообщение о безвестном исчезновении 14-летней курянки. ЧП произошло в Курске.

По данному факту Сеймским межрайонным следственным отделом следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Курской области была организована процессуальная проверка.

- В ходе проведенных первоначальных мероприятий установлено, что 24 октября примерно в 19 часов Анна по средствам телефонной связи сообщила маме, что ушла гулять с подругой. До 25 октября ее местонахождение было неизвестно, - рассказали в СК.

Были организованы поисковые мероприятия, в которых принимали участие сотрудники СУ СК России по Курской области, УМВД России по Курской области, Росгвардии, ГУ МЧС России по Курской области, общественного поискового отряда «Лиза Алерт» и добровольцы.

25 октября местонахождение девушки установлено, сообщили в СК.