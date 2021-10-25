В стационарах с COVID-19 и пневмониями находятся 2122 курянина

В регионе сохраняется режим повышенной готовности Фото: Светлана ВОЛКОВА

В больницах и стационарах региона с COVID-19 и пневмониями находятся 2122 человека, на ИВЛ – 168 (14 – инвазивная, 154 – неинвазивная).

Противопоказаниями к прививке по-прежнему остаются непереносимость компонентов вакцины, тяжелые аллергические реакции. Отложить вакцинацию следует при обострении хронических заболеваний или при острых инфекционных заболеваниях. При нетяжелых ОРВИ, острых инфекционных заболеваниях желудочно-кишечного тракта вакцинацию проводят после нормализации температуры.

По данным оперштаба на 25 октября с начала пандемии в Курской области всего зарегистрировано 64176 подтвержденных случаев заболевания коронавирусом. В том числе 311 - за последние сутки.

С начала пандемии в регионе от ковид скончались 1584 человека. В том числе за последние сутки - четверо - мужчины 82, 92 лет; женщины 71 года и 72 лет.

Причина смерти – тяжелая вирусная пневмония, вызванная COVID-19.