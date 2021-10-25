Курянам разрешили прививаться одновременно от ковид и гриппа

В Курске в ТЦ работают пункты вакцинации Фото: Светлана ВОЛКОВА

В инструкцию по применению вакцины «Cпутник V» внесены важные изменения. Теперь можно делать прививку от коронавируса и от гриппа одновременно.

- Результаты исследований показали, что при одновременном применении вакцин от коронавируса и от гриппа их иммуногенность не снижается, - сообщили в администрации региона.

Второе изменение касается возможности использования «Cпутника V» в отношении беременных и кормящих женщин. Из перечня противопоказаний исключено грудное вскармливание. Теперь кормящие мамы могут прививаться без ограничений, если у них отсутствуют другие противопоказания. Также вакцинация возможна с 22-й недели беременности.

Противопоказаниями к прививке по-прежнему остаются непереносимость компонентов вакцины, тяжелые аллергические реакции. Отложить вакцинацию следует при обострении хронических заболеваний или при острых инфекционных заболеваниях. При нетяжелых ОРВИ, острых инфекционных заболеваниях желудочно-кишечного тракта вакцинацию проводят после нормализации температуры.

По данным оперштаба на 25 октября с начала пандемии в Курской области всего зарегистрировано 64176 подтвержденных случаев заболевания коронавирусом. В том числе 311 - за последние сутки.

С начала пандемии в регионе от ковид скончались 1584 человека. В том числе за последние сутки - четверо - мужчины 82, 92 лет; женщины 71 года и 72 лет.

Причина смерти – тяжелая вирусная пневмония, вызванная COVID-19.