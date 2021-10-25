Престижные соревнования проходят в Курске Фото: Светлана ВОЛКОВА

В Курске проходит первенство по дзюдо среди юниоров и юниорок, посвященное памяти заслуженного тренера СССР Михаила Скрыпова.

За звание победителя поборются спортсмены из всех регионов ЦФО - всего 240 человек. Команда Курской области одна из самых многочисленных - регион представляют около 30 спортсменов.

Первенство проходит по восьми весовым категориям у юниоров, столько же - у юниорок. В первый день соревнований курские дзюдоисты завоевали бронзовую медаль. Евгений Переверзев стал третьим в весовой категории 55 кило.

По итогам первенства ЦФО определятся спортсмены, которые смогут принять участие в первенстве России.

- В Курской области все спортивные состязания и матчи клубов проходят с соблюдением ограничений, рекомендованных Роспотребнадзором. Во-первых, на соревнования не допускаются зрители. Кроме того, все спортсмены из других регионов должны иметь при себе отрицательный ПЦР-тест. Что касается именно соревнований по дзюдо, то во время проведения поединков в зале находятся спортсмены только тех весовых категорий, в которых идут схватки, - отметил вице-губернатор Александр Чуркин.

В Курской области дзюдо признано базовым видом спорта. Спортивную подготовку и подготовку спортивного резерва осуществляют 16 организаций, в них занимается более двух тысяч человек.