В Курске благоустроят улицу Дзержинского

В центре города обещают обустроить общественные пространства Фото: Светлана ВОЛКОВА

В Курске планируется благоустроить ряд общественных пространств на улице Дзержинского, сообщили в администрации региона.

На площади перед ТЦ «Куряночка» предполагается создание безопасной пешеходной зоны и зоны тихого отдыха, мощение из бетонной плитки. Намечено озеленение и освещение, замена остановочного павильона и организация парковки.

Благоустройство коснется сквера «Спутник» на пересечении улиц Радищева и Дзержинского. Территория будет перепланирована, организована зона отдыха, проложен пешеходный маршрут в продолжение улицы Радищева. Предусматривается освещение и высадка деревьев. Памятник в центре сквера будет отреставрирован.