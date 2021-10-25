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Деловой Курск25 октября 2021 10:14

В Курске благоустроят улицу Дзержинского

Сквер "Спутник" у Красной площади перепланируют
Светлана ВОЛКОВА
Светлана ВОЛКОВА
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В центре города обещают обустроить общественные пространства

В центре города обещают обустроить общественные пространства

Фото: Светлана ВОЛКОВА

В Курске планируется благоустроить ряд общественных пространств на улице Дзержинского, сообщили в администрации региона.

На площади перед ТЦ «Куряночка» предполагается создание безопасной пешеходной зоны и зоны тихого отдыха, мощение из бетонной плитки. Намечено озеленение и освещение, замена остановочного павильона и организация парковки.

Благоустройство коснется сквера «Спутник» на пересечении улиц Радищева и Дзержинского. Территория будет перепланирована, организована зона отдыха, проложен пешеходный маршрут в продолжение улицы Радищева. Предусматривается освещение и высадка деревьев. Памятник в центре сквера будет отреставрирован.