Под Курском заложили лес

Всего в России этой осенью в рамках акции планируется высадить 70 миллионов деревьев
Фото: Светлана ВОЛКОВА
Новый лес заложили недалеко от деревни Полевое, на месте бывшей разработки фосфоритов. Сейчас полезных ископаемых там нет, для сельского хозяйства земля не подходит, а вот лес необходим. Защитные насаждения позволят предотвратить ветровую и водную эрозию почв, поспособствуют защите автомобильной дороги от снежных заносов зимой.
Всего в России этой осенью в рамках акции планируется высадить 70 миллионов деревьев, в следующем году запланировано еще больше – 100 миллионов.
Акция реализуется в рамках национального проекта «Экология». Организаторами выступают Минприроды РФ, Федеральное агентство лесного хозяйства, а также АНО «Национальные приоритеты» и АНО «Сад памяти».