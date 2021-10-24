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Общество24 октября 2021 13:50

Под Курском заложили лес

Раньше здесь была разработка фосфоритов
Светлана ВОЛКОВА
Светлана ВОЛКОВА
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Всего в России этой осенью в рамках акции планируется высадить 70 миллионов деревьев

Всего в России этой осенью в рамках акции планируется высадить 70 миллионов деревьев

Фото: Светлана ВОЛКОВА

Новый лес заложили недалеко от деревни Полевое, на месте бывшей разработки фосфоритов. Сейчас полезных ископаемых там нет, для сельского хозяйства земля не подходит, а вот лес необходим. Защитные насаждения позволят предотвратить ветровую и водную эрозию почв, поспособствуют защите автомобильной дороги от снежных заносов зимой.

Всего в России этой осенью в рамках акции планируется высадить 70 миллионов деревьев, в следующем году запланировано еще больше – 100 миллионов.

Акция реализуется в рамках национального проекта «Экология». Организаторами выступают Минприроды РФ, Федеральное агентство лесного хозяйства, а также АНО «Национальные приоритеты» и АНО «Сад памяти».