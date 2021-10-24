Более 70% курян «группы риска» переселили на время холодов

Пожилых и многодетных переселяют в соцучреждения и к родным Фото: Светлана ВОЛКОВА

Более 70% курян «группы риска» переселены на время холодов к родственникам, в учреждения социального профиля и здравоохранения. Всего же в этом году планируется переселить более 1300 человек, больше всего – во Льговском и Конышевском районах, рассказали в МЧС региона.

В Курской области, по уточненным сведениям, проживают почти 17 тысяч граждан «группы риска» - это одинокие престарелые, многодетные и злоупотребляющие спиртным куряне.

Главное управление МЧС России по Курской области напоминает: осенью резко возрастает число бытовых пожаров. Не перегружайте электросети, используйте только исправные электроприборы, будьте внимательны при эксплуатации печного и газового отопления.