Нерабочие дни в Курской области с 25 октября по 7 ноября: в каких детсадах создадут дежурные группы?

Родителям нужно написать заявление, чтобы ребенка приняли в дежурную группу Фото: Светлана ВОЛКОВА

В период нерабочих дней с 25 по 29 октября, а также с 1 по 3 ноября в Курске в 72 детских садах создадут дежурные группы, сообщили в мэрии Курска.

В городском комитете образования сообщили, что на основании проведенного мониторинга в нерабочие дни с 25 по 29 октября принимать детей будут дежурные группы в детских садах № 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 12, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 23, 31, 33, 37, 40, 48, 50, 51, 54, 57, 62, 65, 67, 69, 70, 72, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 84, 85, 87, 88, 91, 92, 93, 95, 96, 97, 98, 99, 102, 103, 105, 107, 108, 110, 112, 113, 115, 116, 117, 119, 120, 121, 122, 124, 126, 127, 128, 129, 130, 134, 135.

С 1 по 3 ноября дежурные группы будут работать в детских садах № 2, 19, 20, 24, 37, 65, 84, 98.

При этом при посещении дежурных групп справки с места работы у родителей требовать не будут. Им просто нужно будет написать заявление в дошкольном учреждении о том, чтобы ребенка приняли в дежурную группу.