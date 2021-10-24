Нерабочие дни в Курской области с 25 октября по 7 ноября: какие учреждения культуры открыты?

Театры продолжат показ спектаклей
Фото: Светлана ВОЛКОВА
В Курской области с 25 октября по 7 ноября приостанавливают свою работу Дома Культуры, библиотеки, музеи, картинная галерея им. А. Дейнеки.
Продолжают работу при условии 50% заполняемости зрительного зала, контроле за предъявлением посетителями QR-кодов и соблюдением других обязательных требований Роспотребнадзора по Курской области:
- Курский Драматический театр им. А.С. Пушкина;
- Курская областная государственная филармония;
- ТЮЗ "Ровесник";
- Курский театр Кукол;
- кинотеатры, которые не находятся в Торговых центрах и имеют отдельный вход.
Образовательные учреждения, подведомственные комитету по культуре, в период с 25 октября по 3 ноября работают:
- по учебным предметам, предусматривающим индивидуальное обучение - очный формат;
- по групповым занятиям - дистанционная форма обучения.