Нерабочие дни в Курской области с 25 октября по 7 ноября: какие учреждения культуры открыты?

Театры продолжат показ спектаклей Фото: Светлана ВОЛКОВА

В Курской области с 25 октября по 7 ноября приостанавливают свою работу Дома Культуры, библиотеки, музеи, картинная галерея им. А. Дейнеки.

Продолжают работу при условии 50% заполняемости зрительного зала, контроле за предъявлением посетителями QR-кодов и соблюдением других обязательных требований Роспотребнадзора по Курской области:

- Курский Драматический театр им. А.С. Пушкина;

- Курская областная государственная филармония;

- ТЮЗ "Ровесник";

- Курский театр Кукол;

- кинотеатры, которые не находятся в Торговых центрах и имеют отдельный вход.

Образовательные учреждения, подведомственные комитету по культуре, в период с 25 октября по 3 ноября работают:

- по учебным предметам, предусматривающим индивидуальное обучение - очный формат;

- по групповым занятиям - дистанционная форма обучения.