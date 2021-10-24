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Общество24 октября 2021 10:51

От коронавирусных осложнений скончались еще семь курян

Пациентам было от 48 до 84 лет
Анна ГРЕБЕНКИНА
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Курян просят пользоваться средствами индивидуальной защиты

Курян просят пользоваться средствами индивидуальной защиты

Фото: Светлана ВОЛКОВА

За сутки скончались еще семь жителей Курской области с подтвержденным коронавирусом. Как сообщил региональный оперштаб 24 октября, умерли мужчины 48, 67 лет и женщины 65, 66, 74, 81, 84 лет. Причина смерти – тяжелая вирусная пневмония, вызванная COVID-19. Общее количество летальных случаев увеличилось до 1580.

В больницах и стационарах с COVID-19 и пневмониями находятся 2084 человека, на ИВЛ – 150 (12 – инвазивная, 138 – неинвазивная). Всего за время эпидемии в регионе выявили 63865 инфицированных. Первым компонентом вакцины от коронавируса привили 456 635 человек, из них вторым компонентом – 418 287.