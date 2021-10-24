За сутки коронавирус нашли у 301 жителя Курской области

Курян призывают вакцинироваться Фото: Светлана ВОЛКОВА

По данным оперштаба на 24 октября, в Курской области зарегистрировали 301 новый случай коронавируса. Прирост заболевших по муниципалитетам: Курск - 145, Железногорск - 26, Черемисиновский - 19, Касторенский - 17, Октябрьский - 16, Железногорский - 14, Солнцевский - 13, Суджанский - девять, Фатеж - восемь, Суджа и Фатежский районы - по семь, Курский район и Рыльск - по пять, Беловский и Советский районы, Щигры - по два, Обоянь, Большесолдатский, Медвенский и Щигровский районы - по одному. Всего за время эпидемии в регионе выявили 63865 инфицированных.

В больницах и стационарах с COVID-19 и пневмониями находятся 2084 человека, на ИВЛ – 150 (12 – инвазивная, 138 – неинвазивная). На сегодняшний день скончались 1580 курян, причина смерти – тяжелая вирусная пневмония, вызванная COVID-19.

Первым компонентом вакцины от коронавируса привили 456 635 человек, из них вторым компонентом – 418 287.