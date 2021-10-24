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Происшествия24 октября 2021 12:30

В Курской области огонь едва не уничтожил жилой дом

Полностью выгорел деревянный сарай
Анна ГРЕБЕНКИНА
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В поселке Горшечное едва не сгорел жилой дом. Огонь перекинулся на него с полыхавшего сарая. Сообщение о ЧП поступило в единую диспетчерскую службу 23 октября в 21.46. На место происшествия направили пожарных, полицейских, медиков, работников электрических сетей.

В 21:53 специалисты приступили к ликвидации огня, через десять минут потушили его полностью. Как сообщили в ГУ МЧС по Курской области, полностью выгорел деревянный сарай, обшитый металлом. Его площадь составила 12 кв. м. Обуглена оказалась часть стены жилого дома. Никто из людей не пострадал.

К ликвидации пожара привлекались 13 человек и шесть единиц техники. Ущерб и причина пожара устанавливаются.