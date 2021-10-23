В Курске эковолонтеры соберут отслужившие электроприборы

Добровольцы будут работать в разных точках города Фото: Светлана ВОЛКОВА

24 октября волонтеры экотакси запланировали спецвыезд, во время которого примут на переработку отслужившую технику.

Сдать можно будет любые отслужившие электроприборы, в том числе пылесосы, фены, чайники, компьютерные мониторы, провода, мышки, системные блоки, принтеры, сканеры, телефоны, плееры, зарядки, наушники.

Обратите внимание - батарейки, лампочки, картриджи, диски и кассеты принимать не будут.

24 октября Экотакси проедет по маршруту:

10.00 -10.20 - ул. Малышева, 2/23А (точка у входа в к-тр "Ассоль")

10.30 - 10.50 - пр. В. Клыкова, 62 (парковка у детской площадки)

11.00 - 11.20 - ул. Студенческая, 20А (парковка ТЦ "Бумеранг")

11.40 - 12.00 – пер. Блинова, 2А (напротив ТЮЗа)

12.10 - 12.30 - ул. Челюскинцев, 25

12.50 - 13.10 - 1-я Вишневая улица, 1, (парковка у Сквера Героев 16-й Воздушной Армии)