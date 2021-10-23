Полностью завершили вакцинацию от ковид более 417 тысяч курян

В регионе продолжается вакцинация Фото: Светлана ВОЛКОВА

Первым компонентом вакцины от коронавируса в регионе привито 454 587 человек, из них вторым компонентом (полностью завершили вакцинацию) – 417 035 человек.

В больницах и стационарах с COVID-19 и пневмониями находится 2021 человек, на ИВЛ – 158 (шесть – инвазивная, 152 – неинвазивная).

По данным оперштаба на 23 октября в Курской области всего зарегистрировано 63564 подтвержденных случая заболевания коронавирусом. В том числе 310 за последние сутки.

С начала пандемии в регионе от ковид скончались 1573 человека. В том числе за последние сутки - шесть - мужчины 64, 66, 67, 70 лет; женщины 60 лет и 71 года.

Причина смерти – тяжелая вирусная пневмония, вызванная COVID-19.