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Здоровье22 октября 2021 22:07

В нерабочие дни курские поликлиники будут функционировать в обычном режиме

Режим повышенной готовности в Курске по коронавирусу
Светлана ВОЛКОВА
Светлана ВОЛКОВА
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Больницы и поликлиники работают в обычном режиме

Больницы и поликлиники работают в обычном режиме

Фото: Светлана ВОЛКОВА

В период нерабочих дней, объявленных в Курской области, медицинские организации с 25 октября по 3 ноября будут осуществлять свою деятельность в обычном режиме. Больницы и поликлиники области будут функционировать в соответствии с обычными графиками.

Служба скорой помощи и стационары, как и прежде, продолжат работать в круглосуточном режиме. В поликлиниках прием пациентов врачи будут вести ежедневно, продолжатся выезды врачей к амбулаторным пациентам.

О графике работы с 4 по 7 ноября будет сообщено дополнительно.