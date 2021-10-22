В нерабочие дни курские поликлиники будут функционировать в обычном режиме

Больницы и поликлиники работают в обычном режиме Фото: Светлана ВОЛКОВА

В период нерабочих дней, объявленных в Курской области, медицинские организации с 25 октября по 3 ноября будут осуществлять свою деятельность в обычном режиме. Больницы и поликлиники области будут функционировать в соответствии с обычными графиками.

Служба скорой помощи и стационары, как и прежде, продолжат работать в круглосуточном режиме. В поликлиниках прием пациентов врачи будут вести ежедневно, продолжатся выезды врачей к амбулаторным пациентам.

О графике работы с 4 по 7 ноября будет сообщено дополнительно.