В детсадах Курска будут работать дежурные группы

В 215 детских садах региона создадут 646 дежурных групп Фото: Светлана ВОЛКОВА

В Курской области в период нерабочих дней, который продлится с 25 октября по 7 ноября, руководителям дошкольных организаций поручено рассмотреть вопрос создания дежурных групп.

По данным, предоставленным муниципалитетами в комитет образования и науки Курской области, с 25 октября в 215 детских садах региона создадут 646 дежурных групп. Их будут посещать почти четыре тысячи детей.

Если в вашем детском саду отказывают в организации дежурной группы, необходимо обращаться в администрацию района или города, отметили в администрации региона.