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Общество22 октября 2021 20:44

В детсадах Курска будут работать дежурные группы

Их будут посещать почти четыре тысячи детей
Светлана ВОЛКОВА
Светлана ВОЛКОВА
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В 215 детских садах региона создадут 646 дежурных групп

В 215 детских садах региона создадут 646 дежурных групп

Фото: Светлана ВОЛКОВА

В Курской области в период нерабочих дней, который продлится с 25 октября по 7 ноября, руководителям дошкольных организаций поручено рассмотреть вопрос создания дежурных групп.

По данным, предоставленным муниципалитетами в комитет образования и науки Курской области, с 25 октября в 215 детских садах региона создадут 646 дежурных групп. Их будут посещать почти четыре тысячи детей.

Если в вашем детском саду отказывают в организации дежурной группы, необходимо обращаться в администрацию района или города, отметили в администрации региона.