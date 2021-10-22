28 октября в Курске отключат свет

В городе перенесли сроки отключения света из-за локдауна Фото: Светлана ВОЛКОВА

С 25 по 29 октября АО "Курские электрические сети" планировали приступить к очередному этапу планового ремонта сетей наружного освещения, в связи с чем предполагались достаточно масштабные отключения электроэнергии в домах у курян.

Однако в регионе с 25 октября по 7 ноября введены нерабочие дни. Достигнута договоренность с руководством АО "Курские электрические сети" о переносе запланированных работ на более поздние сроки, чтобы куряне не испытывали неудобств.

Плановые отключения потребителей и текущие работы по ремонту электрических сетей отменены.

Отключение потребителей будет осуществляться только для проведения неотложного аварийного ремонта. Так, в Железнодорожном округе 28 октября с 13.30 до 16.00 будет выполнен срочный аварийный ремонт. На непродолжительное время отключение электроэнергии предполагается на улице Союзной, в районе домов 49А, 49Б, 51, 51А, 51Б, 53, 53А, 55.

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