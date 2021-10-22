Сенатор от Курской области Брыксин вошел в комитет СФ по экономической политике

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По результатам сентябрьских выборов Александр Брыксин вошел в Курскую облдуму VII созыва от партии «Единая Россия». На первом заседании он был рекомендован губернатором Романом Старовойтом в качестве представителя законодательного органа региона в Совете Федерации. Глава региона отметил умение политика решать трудные задачи. Кандидатура была поддержана курскими депутатами. В СФ Александр Брыксин стал членом комитета по экономической политике.

Отмечается, что Брыксин являлся депутатом ГД двух созывов, членом комитета по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений.

Брыксин родился в 1967 году в Кемерове, окончил Кемеровский технологический институт пищевой промышленности и Академию международного бизнеса. Занимал пост вице-президента в Русском международном банке, был замглавы по инвестициям ЗАО “Курскрезинотехника”. Он уже дважды представлял интересы Курской области в ГД.