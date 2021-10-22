Распродажи пройдут в разных округах города Фото: Светлана ВОЛКОВА

В эту субботу, 23 октября, в Курске пройдет заключительная в этом сезоне ярмарка «Осень - 2021». Овощи, фрукты, мясо, сахар и многое другое горожане смогут приобрести непосредственно у производителей. Торговля стартует в 8:00 на шести площадках: улицах Станционной, Комарова, Литовской, Бойцов 9-й Дивизии, на площади Рокоссовского и перед кинотеатром «Родина».

Свои товары представят фермеры, владельцы личных подсобных хозяйств, сельхозпредприятия, индивидуальные предприниматели, потребительские общества, предприятия пищевой и перерабатывающей промышленности из районов Курской области.

Особое внимание будет уделено безопасности. Несмотря на то, что мероприятие пройдет на открытом воздухе, продавцы обязаны использовать средства индивидуальной защиты. Обслуживать они смогут только покупателей в масках. Продукция животного происхождения должна пройти ветеринарный контроль и быть зарегистрирована в системе «Меркурий», сообщили в администрации региона.