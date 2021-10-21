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Деловой Курск21 октября 2021 15:42

В Курске на некоторых улицах в порядок привели освещение

На улице ВЧК и на проспекте Ленинского комсомола восстановили опоры наружного освещения, сбитые в результате ДТП
Ольга ДАНИЛОВА
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В городе восстанавливают освещение

В городе восстанавливают освещение

Фото: Светлана ВОЛКОВА

В Курске привели в порядок наружное освещение на участках улиц Косухина, Воробьева, Красной Армии, 1-й Прогонной, Звездной, Ухтомского, Интернациональной, 3-й и 4-й Кавказской, в 1-м Понизовском, 1-м и 2-м Институтских и в 3-м Моковском переулках, а также около детского сада № 17, сообщил ив мэрии.

Кроме того, подрядчик привел в порядок освещение во дворах, подключенное к муниципальным сетям на улицах Пигорева и Театральной.

На улице Павлуновского заменена аварийная опора, на улице ВЧК и на проспекте Ленинского комсомола подрядчик выполнил монтаж опор наружного освещения, сбитых в результате ДТП.