В Курске на некоторых улицах в порядок привели освещение

В городе восстанавливают освещение Фото: Светлана ВОЛКОВА

В Курске привели в порядок наружное освещение на участках улиц Косухина, Воробьева, Красной Армии, 1-й Прогонной, Звездной, Ухтомского, Интернациональной, 3-й и 4-й Кавказской, в 1-м Понизовском, 1-м и 2-м Институтских и в 3-м Моковском переулках, а также около детского сада № 17, сообщил ив мэрии.

Кроме того, подрядчик привел в порядок освещение во дворах, подключенное к муниципальным сетям на улицах Пигорева и Театральной.

На улице Павлуновского заменена аварийная опора, на улице ВЧК и на проспекте Ленинского комсомола подрядчик выполнил монтаж опор наружного освещения, сбитых в результате ДТП.