В Курском транспорте проверяют соблюдение масочного режима

Двух перевозчиков оштрафуют за отсутствие масок Фото: Светлана ВОЛКОВА

Очередной рейд по соблюдению масочного режима водителям и пассажирами общественного транспорта прошел 21 октября в Сеймском округе и в северо-западном жилом районе. Мониторинг проводили сотрудники городского департамента пассажирского транспорта, управления по делам ГО и ЧС и полиции.

Проверено 84 единицы транспорта – три уведомления о необходимости явки в управление по делам ГО и ЧС для составления протокола получили пассажиры. Еще два уведомления о возбуждении дела об административном правонарушении получат перевозчики за то, что водители работали без масок.