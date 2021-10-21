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Здоровье21 октября 2021 15:10

В Курском транспорте проверяют соблюдение масочного режима

Рейды прошли в 84 единицах транспорта
Светлана ВОЛКОВА
Светлана ВОЛКОВА
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Двух перевозчиков оштрафуют за отсутствие масок

Двух перевозчиков оштрафуют за отсутствие масок

Фото: Светлана ВОЛКОВА

Очередной рейд по соблюдению масочного режима водителям и пассажирами общественного транспорта прошел 21 октября в Сеймском округе и в северо-западном жилом районе. Мониторинг проводили сотрудники городского департамента пассажирского транспорта, управления по делам ГО и ЧС и полиции.

Проверено 84 единицы транспорта – три уведомления о необходимости явки в управление по делам ГО и ЧС для составления протокола получили пассажиры. Еще два уведомления о возбуждении дела об административном правонарушении получат перевозчики за то, что водители работали без масок.