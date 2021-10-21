Полностью завершили вакцинацию от ковид более 411 тысяч курян

В регионе сохраняется режим повышенной готовности по ковид Фото: Светлана ВОЛКОВА

Первым компонентом вакцины от коронавируса в регионе привито 442 131 человек, из них вторым компонентом (полностью завершили вакцинацию) – 411 680.

В больницах и стационарах региона с COVID-19 и пневмониями находятся 2022 человека, на ИВЛ – 151 (шесть – инвазивная, 145 – неинвазивная).

По данным оперштаба на 21 октября с начала пандемии в Курской области всего зарегистрировано 62947 подтвержденных случаев заболевания коронавирусом. В том числе 297 - за последние сутки.

С начала пандемии от ковид в регионе скончались 1560 человек. В том числе за последние сутки - мужчины 47, 65 лет; женщины 64, 65, 76, 83 лет.

Причина смерти – тяжелая вирусная пневмония, вызванная COVID-19.