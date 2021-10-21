Нерабочие дни с сохранением зарплаты с 25 октября могут ввести в Курской области

С предложением выступил губернатор Старовойт Фото: Светлана ВОЛКОВА

Губернатор Курской области Роман Старовойт намерен вынести на решение оперштаба предложение о введении в Курской области нерабочих дней с сохранением заработной платы с 25 октября по 7 ноября.

- Это вынужденная мера. Динамика распространения COVID-19 тревожная. Сейчас болеет и погибает от инфекции больше людей, чем раньше. Система здравоохранения почти на пределе, врачи очень устали, - пояснил Старовойт в соцсетях.

Период нерабочих дней должен по его мнению помочь сократить темпы распространения ковида, снизить нагрузку на больницы.

Заседание оперштаба пройдет 21 октября в 12:00.