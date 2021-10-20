В центре Курска перекроют улицы

Транспорт пойдет в объезд Фото: Светлана ВОЛКОВА

В связи с выполнением работ по ремонту асфальтобетонного покрытия проезжей части улицы Чумаковской на участке от улицы Дзержинского до улицы Пионеров с 8.00 22 октября до 21.00 29 октября будет приостановлено движение транспорта.

Кроме того, в связи с выполнением работ по устройству бортового камня и верхнего слоя покрытия проезжей части на улице Гоголя движение транспорта будет приостановлено:

- на участке от улицы Ленина до улицы Радищева с 00.30 21 октября до 21.00 24 октября;

- на участке от улицы Радищева до улицы Димитрова с 8.00 21 октября до 21.00 23 октября;

- на участке от улицы Димитрова до улицы Семёновской с 8.00 22 октября до 21.00 25 октября.