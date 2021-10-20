Под Курском сгорела квартира

Пожар тушили 16 человек Фото: ГУ МЧС России по Курской области.

В 12:40 20 Октября в ГУ МЧС России по Курской области поступило сообщение о загорании в двухкомнатной квартире в поселке Касиновский Курского района.

- Пожарные по прибытию в 12:44 приступили к ликвидации загорания. Пожар локализован в 12:47, ликвидирован в 12:50, - рассказали в МЧС региона.

В результате пожара в квартире на кухне огнем повреждены мебель и вещи.

Пожар тушили 16 человек и семь единиц техники.

Ущерб и причина пожара устанавливаются.