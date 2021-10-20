Установлено имя бойца, погибшего под Курском во время Великой Отечественной войны

Всего в ходе работ найдены останки 132 воинов Фото: Светлана ВОЛКОВА

Эксперты смогли прочесть надпись в одном из найденных солдатских медальонов во время раскопок на улице Советской поселка Горшечное. Речь идет о курсанте Илье Николаевиче Бичурине, 1923 года рождения, уроженце села Ониноборск Хоринского района Бурят-Монгольской АССР.

Поисковикам удалось найти родственников Ильи Николаевича, в их числе его 82-летняя младшая сестра. Долгое время в семье считали, что пропавший без вести Илья погиб под Москвой. Родственники выразили желание перезахоронить останки воина, павшего за освобождение Горшечного, на его малой родине - в Бурятии.

Всего в ходе работ найдены останки 132 воинов. Еще одного солдата обнаружили в Михнево. Найдено восемь солдатских медальонов, пять красноармейских книжек, личные вещи с надписями.