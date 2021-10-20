Под Курском нашли минометную мину

Боеприпас вывезли полигон Фото: Светлана ВОЛКОВА

20 Октября на телефон в ОДС «ЦУКС ГУ МЧС России по Курской области» поступил звонок об обнаружении боеприпаса времен Великой Отечественной войны вблизи деревни Стрекалово Хомутовского района Курской области. На место ЧП выезжали группа спецработ Аварийно-спасательной службы Курской области, сотрудники полиции.

Обнаружена минометная мина 45 мм. Боеприпас изъят и вывезен на полигон «Постоялые дворы» для уничтожения.

Главное управление МЧС России по Курской области напоминает всем жителям и гостям региона о том, что в случае обнаружения подозрительного предмета незамедлительно обращайтесь в «Службу спасения – 112». Звонки принимаются круглосуточно и бесплатно с городских и мобильных телефонов.