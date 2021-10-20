В стационарах с COVID-19 и пневмониями находится более двух тысяч курян

В регионе введены ограничительные меры Фото: Светлана ВОЛКОВА

В больницах и стационарах с COVID-19 и пневмониями находятся 2029 человек, на ИВЛ – 157 (девять – инвазивная, 148 – неинвазивная).

Как уже сообщала КП, накануне вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, в числе других регионов наиболее критическая ситуация с ковид сложилась в Курской области: - Превышение среднероссийских показателей заболеваемости зарегистрировано на сегодняшний день в 35 регионах, рост заболеваемости наблюдается во всех возрастных группах, но в первую очередь нас беспокоят, конечно, граждане 60 лет и старше.