В Курске пять зданий признали объектами культурного наследия

Все эти строения расположены в центре города Фото: Светлана ВОЛКОВА

По результатам государственной историко-культурной экспертизы четыре здания в Курске включены в Единый государственный реестр памятников истории и культуры в качестве объектов культурного наследия регионального значения, один объект – местного значения.

Все здания расположены в центре Курска:

– жилой дом Переплетенко (время создания – кон. XIX – нач. ХХ вв.), ул. Белинского, 18;

– жилой дом П.Ф. Пушечникова (кон. XIX – нач. ХХ вв.), ул. Гайдара, 6;

– дом дворян Ребиндеров (кон. XIX – нач. ХХ вв.), ул. Гайдара, 7;

– жилой дом с амбаром дворян Ничипоренко (кон. XIX – нач. ХХ вв.), ул. Гайдара, 20.

Жилой дом 1953 года постройки, расположенный на улице Гайдара, 2, признан объектом культурного наследия местного значения.