В Курской области будет работать дистанционный IT лагерь

Школьники на каникулах смогут заниматься дистанционно
Фото: Светлана ВОЛКОВА
С 25 по 29 октября в IT-CUBE.КУРСК будет работать онлайн смена IT лагеря «Цифраград».
Занятия для детей и подростков от семи до 18 лет будут проходить на платформе Discord с понедельника по пятницу с 10.00 до 13.00 с перерывами по 30 минут
Оставить заявку можно до 22 октября на сайте (https://xn--46-kmc.xn--80aafey1amqq.xn--d1acj3b/program/10683-distantsionnyi-it-lager-tsifragrad).
Участие как всегда бесплатное.
В программе лагеря:
3D-ГИД - моделирование и анимация
ART STUDIO - цифровой скрапбукинг, работа с графикой
TRIK Studio - робототехника в среде программирования TRIK
Разработка игр на Unity
По вопросам обращаться на e-mail: itcube46@gmail.com с пометкой в теме "Цифраград".