В Курской области будет работать дистанционный IT лагерь

Школьники на каникулах смогут заниматься дистанционно Фото: Светлана ВОЛКОВА

С 25 по 29 октября в IT-CUBE.КУРСК будет работать онлайн смена IT лагеря «Цифраград».

Занятия для детей и подростков от семи до 18 лет будут проходить на платформе Discord с понедельника по пятницу с 10.00 до 13.00 с перерывами по 30 минут

Оставить заявку можно до 22 октября на сайте (https://xn--46-kmc.xn--80aafey1amqq.xn--d1acj3b/program/10683-distantsionnyi-it-lager-tsifragrad).

Участие как всегда бесплатное.

В программе лагеря:

3D-ГИД - моделирование и анимация

ART STUDIO - цифровой скрапбукинг, работа с графикой

TRIK Studio - робототехника в среде программирования TRIK

Разработка игр на Unity

По вопросам обращаться на e-mail: itcube46@gmail.com с пометкой в теме "Цифраград".