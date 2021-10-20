В Курской области проходит акция "Сообщи, где торгуют смертью"

Второй этап акции продлится до 29 октября
Фото: Из архива КП.
В Курской области с 18 по 29 октября проходит второй этап общероссийской акции "Сообщи, где торгуют смертью".
Ее цель - привлечение внимания общественности к противодействию незаконному обороту наркотиков, оказание квалифицированной помощи и консультаций по вопросам лечения и реабилитации наркозависимых.
Курян призывают сообщать о надписях, рекламирующих наркосодержащие средства и их распространение.
Для этого достаточно отправить сообщение на номер 8 (920) 717-90-60, воспользовавшись мессенджером WhatsApp, Viber или Telegram).
Сообщить о распространителях наркотиков можно по телефону дежурной части УМВД России по Курской области: 36-82-65, с мобильного -112.