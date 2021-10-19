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Общество19 октября 2021 16:34

До конца года в Курске приведут в порядок пять парков и скверов

Благоустроят также 55 дворов
Светлана ВОЛКОВА
Светлана ВОЛКОВА
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Завершаются работы по благоустройству сквера по улице Белгородской, парка Железнодорожников и Ермошкина озера

Завершаются работы по благоустройству сквера по улице Белгородской, парка Железнодорожников и Ермошкина озера

Фото: Светлана ВОЛКОВА

В 2021 году в областном центре приведут в порядок пять парков и скверов, а также 55 дворов, сообщили в мэрии Курска.

Так, на проспекте Вячеслава Клыкова появился новый сквер. Уже завершен первый этап его обустройства: установлен фонтан, лавочки и урны, сделаны пешеходные дорожки. Завершаются и работы по благоустройству трех объектов: сквера по улице Белгородской, парка Железнодорожников и Ермошкина озера.