В Курске начал работу «Городской жилищный фонд»

Для оформления договоров приватизации нужно обращаться в новую структуру Фото: Светлана ВОЛКОВА

С 15 октября приступило к работе МКУ «Городской жилищный фонд».

Учреждение создано путем реорганизации и объединения ранее существовавших структур – управления по учету и распределению жилья города Курска и МАУ «Агентство по приватизации жилья города Курска».

Теперь для оформления договоров приватизации, заключения (изменения) договоров найма, социального найма жилого помещения, признания граждан нуждающимися в улучшении жилищных условий для участия в федеральных и региональных программах, переселения из аварийного жилищного фонда, начисления платы за наем помещений муниципального жилищного фонда нужно обращаться в МКУ «Городской жилищный фонд» по адресу: Курск, ул. Радищева, д. 4, телефоны: 70-21-45, 70-38-51, адрес электронной почты: uprav_gilya@mail.ru.