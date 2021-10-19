В Железногорском районе Курской области 21 октября отключат газ

На подачу тепла, воды и электроэнергии ремонтные работы не повлияют Фото: Светлана ВОЛКОВА

Вниманию жителей Железногорска и Железногорского района!

В связи с производством неотложных ремонтных работ на участке газопровода, проходящего по территории района, в четверг 21 октября с 08:00 будет временно прекращена подача газа населению, а также предприятиям и организациям всех форм собственности. Ориентировочное время проведения работ – десять часов.

На подачу потребителям тепла, воды и электроэнергии ремонтные работы не повлияют.

Просим с пониманием отнестись к принимаемым для обеспечения безопасности мерам, по возможности отключить газовые приборы от сети и не пользоваться ими.