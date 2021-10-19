В 2022 году в Курске появится несколько зон отдыха

За кинотеатром "Ассоль" обустроят сквер Фото: Светлана ВОЛКОВА

В 2022 году благоустройство дворовых и общественных территорий Курска продолжится. В ходе онлайн-голосования, проходившего с 26 апреля по 30 мая, в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды», куряне отобрали шесть общественных территорий, которые приведут в порядок в следующем году. Это и завершающий этап обустройства парка по проспекту Вячеслава Клыкова, где планируется выполнить работы по организации освещения, озеленения, установке детского игрового комплекса и паркового оборудования.

В парке на пересечении улиц Союзной и Куйбышева планируется установка декоративного фонтана, спортивно-оздоровительного комплекса, детской площадки, прогулочных аллей со скамьями.

Приступят в следующем году и к обустройству сквера на улице Дейнеки за кинотеатром «Ассоль». Здесь установят детскую площадку, многофункциональное спортивное поле, тренажеры, появится и площадка для воркаута.

В сквере «Спортивный», который расположен по адресу 2-й Промышленный переулок, также установят детскую спортивную площадку, тренажеры, а также появятся хоккейная коробка, площадки для волейбола и баскетбола.

В лесопарковой зоне на проспекте Вячеслава Клыкова планируется создание роллерной трассы, площадка для отдыха и детская площадка.

Появится зона отдыха на Стрелецком озере.